Lagerbäcks Noreg er «dødsdømt» før Mestalla-kampen

sport

Noreg blir rekna som sjanselause. Internasjonale spelselskap gir heilt opp til skyhøge 15,25 gonger pengane ved norsk sig. Det er uvanleg for eit lag som ikkje tapte ein kamp i 2018.

Veterantrenaren har vore med på mykje, blant anna å slå ut England frå EM (2016) med Island.

– Trenarkarrieren min er jo så lang, men det vil definitivt gå inn blant topp fem, seier Lagerbäck til NTB på spørsmål om kvar ein siger over Spania laurdag vil hamne på hans rangering av store augneblinkar.

Spania har på sitt beste under Luis Enrique (trenar frå juli i fjor) vore strålande, men spanjolane gjekk òg på to tap (Kroatia og England) under han dei første månadene.

Vanskeleg

Noreg møter sjeldan lag frå øvste hylle i Europa. Dei to siste kampane i den kategorien kom mot Tyskland og gav 0-3- og 0-6-tap i VM-kvalifiseringa.

Noreg spelte nokre landskampar og også Uefas nasjonsliga i fjor, og det betyr at Spania er eit par hakk opp i kvalitet.

– Vi har veldig mykje å glede oss over frå i fjor, men vi veit òg at resultata ikkje kom mot dei aller beste laga, seier Lagerbäck.

Dette er statistikken til svensken som landslagstrenar (sigersprosent/prosent utan tap):

Sverige: 43,51/74,05

Nigeria: 28,57/71,43

Island: 40,63/62,50

Noreg: 57,89/73,68

Klaff

Noreg lader opp på femstjernersstaden Oliva Nova Beach og Golf åtte-ni mil sør for Valencia. Tanken var å få ei god treningsbane og litt varme. Begge delar ser ut til å slå inn. Det er meldt sol så godt som heile tida fram til kampdagen.

Den spanske troppen oppheld seg i Madrid fram til fredag.

Dei to beste frå kvar EM-kvalifiseringsgruppe går til sluttspelet neste år. Spania er puljefavoritt framfor Sverige. Svenskane kjem til Ullevaal for å møte Noreg tysdag.

(©NPK)