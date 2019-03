sport

Den nye avtalen som LO-sekretariatet måndag sa ja til, vil gjelde frå 1. mai i år til 30. april 2022.

Avtalen inneber at LO er hovudpartnar for hopplandslaga for menn og såkalla «eksponert» partnar for kvinnelandslaga. LO vil òg vere hovudsponsor for hoppkonkurransen Raw Air for kvinner og menn, og vere hovudpartnar for verdscuprennet til kvinnene i Lillehammer, heiter det i ei pressemelding.

Tre i LO-sekretariatet stemte nei til hoppsponsinga.

