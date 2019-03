Johaug blir tirra av motstand og lovar full motivasjon

sport

Alle skjønnar at ho var veldig motivert før denne sesongen. Ho hadde mista to sesongar grunna dopingutestenginga og hadde ikkje vore med i meisterskap sidan 2015.

Men kva no etter at ho har vunne alt ho har stilt opp i etter comebacket?

– Det kan nok hende at det kjem ei utlading etter denne sesongen og at det kan vere vanskeleg for å motivere seg til ein ny. Men eg trivst godt i miljøet, og eg kjenner at eg har lyst til å gå på ski også neste år. Eg har lyst til å utvikle meg og konkurrere meir, sa Johaug etter at ho tok den tiande distansesigeren i sesongen i langrennsverdscupen søndag.

Freistande

– Det blir ikkje freistande å fire litt på treningsmengdene sidan du likevel er best?

– Eg veit at det er mange som kjem til å trene hardt og som er motiverte til å slå meg. Og det er kjempebra. Det inspirerer meg til å grave ekstra djupt og finpusse på ting for å bli endå betre, sa Johaug til NTB.

Svenskane er blant dei som kan vere med på å tirre Johaug det vesle ekstra. Frida Karlsson er på full fart opp. Ebba Andersson er der allereie, og kanskje kjem også Charlotte Kalla tilbake etter ein svak sesong?

Therese Johaug kjenner på det at sesongen er på hell, men ser fram til avslutninga i Canada.

– Eg kjenner at det lir mot slutten av sesongen, og det var ein grunn til at eg ikkje gjekk i Drammen. Eg måtte verkeleg mobilisere før Kollen-tremila. Det fysiske er der og er bra, men noko anna er at hovudet skal vere med og du skal lade opp og forbetre deg både før start og undervegs i løpet. Eg fekk ei veke på hytta på Sjusjøen med litt ro, og eg kom rett derfrå og hit til rennet, sa Johaug.

Sterkare

Det er imponerande det ho har fått til i comebacket. Ho er utan tap i distanserenn i verdscupen, og sjølv om ho var sliten tok ho ein enkel siger under vanskelege forhold i Falun.

– Eg føler at eg er sterkare enn nokon gong, og eg har heller ikkje hatt dei «downperiodane» som eg hadde før. Eg har brukt desse to åra til å trene stabilt bra, og det nivået eg har vist i vinter er det nivået eg faktisk har inne. Dei dagane eg verkeleg har toppform, blir distansen ned til dei andre større. Når eg presterer såpass bra gong etter gong, så er det nok dette nivået eg har inne, sa Johaug.

(©NPK)