Wærner vann Finnmarksløpet og fullførte ein sjeldan dobbelttriumf

Fredag kom han først til mål i Alta sentrum og vann 1.200-kilometeren i Finnmarksløpet. Wærner hadde full kontroll på veg mot sin andre siger i klassikaren.

– Eg har visst frå start at eg har eit spann som er heilt topp, og viss eg forvaltar det godt, så skal dei andre køyre fort for å ta meg, sa han etter målgangen.

Det er første gong på 24 år at nokon vinn langdistansen i både Finnmarksløpet og Femundløpet i ein og same sesong. Wærner skreiv seg samtidig inn på ei eksklusiv liste over hundekøyrarar som har klart det. Frå før hadde berre Sven Engholm og Robert Sørlie greidd milepælen.

Wærner sjølv jakta dobbelttriumfen i 2013. Då vann han Finnmarksløpet, men kom til kort og vart nummer tre i Femundløpet.

– Det er mange som har prøvd å vinne begge desse løpa før meg, utan å klare det. Så det var heilt greitt å gjere det. Det er moro å vere den første på denne sida av tusenårsskiftet, seier Wærner.

Tidleg tysdag morgon vann Hanna Lyrek 500-kilometerklassen i Finnmarksløpet. Med det vart 19-åringen den yngste som har vunne den tradisjonsrike konkurransen.

