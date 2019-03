Vickhoff Lie nummer åtte då Shiffrin vann super-G-cupen

sport

Samtidig vart Mikaela Shiffrin nummer fire og vann med det krystallkula i super-G for første gong i karrieren. Den amerikanske alpindronninga har allereie vunne slalåmcupen og samanlagtcupen denne sesongen.

Rebensburg tok sigeren 15 hundredelar føre austerrikske Tamara Tippler. Federica Brignone frå Italia vart nummer tre og måtte sjå seg slått med 0,34 sekund.

Mowinckel rauk det fremre korsbandet i høgre kne og skadde samtidig menisken då ho fall stygt etter eit hopp i utforløypene i Andorra tysdag. Dermed var Vickhoff Lie Noregs beste håp.

Nest beste i karrieren

Ho køyrde knallsterkt i det øvste partiet, men tapte litt tid nedover løypa. 20-åringen leverte god køyring, men klarte ikkje å halde farten oppe for å kunne hevde seg i toppen. Til slutt skilde det 0,68 sekund opp til Rebensburg. Med det vart ho nummer åtte.

Det var hennar nest beste plassering i verdscupen nokosinne. Bærums-løparen fekk dermed ei veldig god avslutning på super-G-sesongen.

– Eg gjer så godt eg kan eigentleg. Eg vart veldig overraska faktisk, sa ho til NRK då ho låg på 4.-plass undervegs i løpet.

– Eg visste at eg hadde tynt linja litt på toppen, men eg visste at eg gjekk litt for "tight" på i det svingete partiet midt på, fortsette ho.

Ho køyrde seg samtidig inn blant dei 15 beste i super-G-cupen.

Enkel samanlagtsiger

Shiffrins argaste konkurrent i super-G-samandraget, Tina Weirather frå Liechtenstein, køyrde ut og la med det opp til ein enkel samanlagtsiger for Shiffrin. Nicole Schmidhofer låg på 3.-plass i super-G-cupen, men heller ikkje ho klarte å tukte Shiffrin. Austerrikaren vart til slutt nummer fire med lik tid som Shiffrin.

Hannah Sæthereng debutert i verdscupen i sesongfinalen i super-G. Ho vart juniorverdsmeister i disiplinen i februar og fekk plassen etter at Mowinckel skadde seg på utfortrening tysdag.

19-åringen starta sist av alle og køyrde ned til 18.-plass. Opp til vinnaren skilde det 3,31 sekund.

