Kilde og Jansrud såg Paris vinne super-G-cupen

Paris innfridde favorittstempelet og køyrde inn til siger i Andorra torsdag. Det var den tredje super-G-sigeren til 29-åringen frå Italia, og den sjuande verdscupsiger totalt denne sesongen.

Han vann med det super-G-cupen samanlagt for første gong.

Det er òg første gong sidan 2011 at ein nordmann ikkje har tatt heim krystallkula i disiplinen. Aksel Lund Svindal (tre sigrar), Jansrud (to) og Kilde (éin) har sørgt for norsk dominans i super-G dei siste åra.

Mauro Caviezel frå Sveits vart nummer to, medan austerrikske Vincent Kriechmayr tok tredjeplassen i rennet på torsdag.

Fornøgd Jansrud

Både Kilde og Jansrud hadde sjansen til å vinne samanlagtsigeren i super-G-cupen. For at det skulle skje, måtte Paris hamne fleire plassar bak nordmennene.

Jansrud var først ut av dei norske. 33-åringen har vore på pallen i tre av fire fullførte renn i super-G denne sesongen, og var ute etter ei god avslutning. Han køyrde feilfritt det øvste partiet, men hamna langt ut i fleire svingar nedover. Han enda han som nummer fire, 58 hundredelar bak vinnaren.

– Det var eigentleg veldig bra fram til den enorme kulen her. Eg flaug langt og det var spesielt digg å lande. Litt trøblete rygg og eg får litt vondt. Det er ein del av gamet, men det er ein av dei drygaste vi har hatt heile året. Eg mista litt rytmen og vart litt reservert, sa Jansrud til NRK.

Han vart med det nummeret fire også i super-G-cupen.

Adrian Smiseth Sejersted var siste nordmann utfor. Han tapte stadig nedover løypa, men i mål la han seg inn på plassen føre Kilde. Sjuandeplassen er sesongbeste for 24-åringen.

