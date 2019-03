Graff seier opp NFF-jobben

sport

43-åringen har hatt ulike roller i NFF-systemet sidan 2010. Han fråtrer stillinga til hausten.

– Eg ønsker å utvikle selskapet Graff Media, som var planen for to år sidan då generalsekretæren tilbaud meg ei nyoppretta stilling i NFF. Eg har hatt den mest spennande kommunikasjonsjobben i norsk idrett, og jobba med gode og dyktige kollegaer leidd av ein generalsekretær med stor vilje til å satse på kommunikasjon. No ønsker eg å stå litt friare, og eg meiner timinga er god, seier Graff i ei pressemelding.

Graff har dei siste åra vore eit kjent andlet som medieansvarleg for herrelandslaget. Den rolla fortset han i. Han skal òg assistere fotballforbundet med andre kommunikasjonsoppdrag.

– Eg har vore klar over at Svein ønskte å realisere planane om eiga verksemd. Derfor er det ikkje overraskande at han no tar det steget. Uansett er det trist å miste ein god og dyktig kollega. Samtidig har eg stor respekt for valet hans, seier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

(©NPK)