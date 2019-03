Ulsom klarte ikkje å forsvare tittelen i Iditarod

sport

31 år gamle Peter Kaiser tok heim ein populær siger, sidan han er fødd og oppvaksen i Alaska. Han brukte 9 dagar 12 timar 39 minutt og 6 sekund på å ta seg dei 1600 kilometrane frå Anchorage til Nome.

Ulsom, som vann i fjor og som òg er busett i Alaska, følgde 12 minutt og 16 sekund bak.

Det skilde 40 minutt mellom dei to i teten ved det siste sjekkpunktet Safety. Då var det dryge 35 kilometer igjen inn til målgang i Nome.

Ulsom var ei stund i åleine leiinga, men franske Nicolas Petit tok over leiinga. Franskmannen mista derimot leiinga si etter at hundespannet bokstaveleg talt gjekk til streik slik at han seinare valde å bryte. Medan leiinga vart overtatt av nordmannen fekk han selskap av Kasier omtrent halvveges.

Dei to følgde kvarandre til den 31-årige heimeføraren stakk ifrå rundt 400 kilometer før mål.

(©NPK)