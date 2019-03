Guardiola ønsker Liverpool ut av Champions League

sport

Tyskarane møter Liverpool heime onsdag etter 0–0 på Anfield i første kamp i 1/8-finalen. Liverpool er klubben City kjempar med i kampen om ligagullet i England.

– Eg beklagar overfor det engelske folket, men eg ønsker Bayern vidare. Eg elskar München, og eg elskar Bayern. Eg har mange venner der, sa Guardiola etter 7–0 over Schalke i meisterligaen onsdag.

Han var sjeftrenar i Bayern i fleire sesongar før han kom til England.

City, Manchester United og Tottenham er alle vidare i Champions League.

– Det er godt for engelsk fotball at tre lag er vidare, kanskje kjem òg Liverpool. Det siste tiåret har spansk fotball sete på alt. For engelsk fotball er utviklinga ypparleg, seier Guardiola.

