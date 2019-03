Ny arrestasjon i bloddoping-saken

sport

To løparar frå Estland, Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu, er direkte impliserte i saka. Alaver vart arrestert måndag. Fleire utøvarar har peika han ut som ein sentral mann i saka.

Også Algo Kärp har stått fram og vedgått doping i etterkant av VM i Seefeld.

Alaver har vedgått at han ordna kontakt mellom Tammjärv og den tyske legen Mark Schmidt. Sistnemnde risikerer ti års fengsel om han blir dømt for forholda han er under etterforsking for. Han skal ha styrt ein sentral for bloddoping og hatt over 50 klientar i Europa.

Alaver har ei lang karriere bak seg på toppnivå som trenar. Tysdag blir det avklart om han blir sitjande i fengsel eller blir sett fri.

