Tandrevold overraska med sølv i VM-debuten: – Beina har aldri vore så stive

Då Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland skaut seg bort frå medaljekampen, var Tandrevold feilfri på standplass. Med brukbart tempo i sporet gjekk 22-åringen for medalje etter to skytingar.

Tandrevold gjekk inn til leiing i mål etter 7,5 kilometer på tida 22.27,2, men bak kom fleire kanonar – mellom anna tyske Laura Dahlmeier og slovakiske Anastasia Kuzmina.

Det enda med VM-sølv for Tandrevold, som hadde 14.-plass som den beste sprintplasseringa til sesongen før meisterskapet.

– Eg er veldig fornøgd, men eg tør ikkje håpe på pallen før alle er i mål, sa ein nervøs Tandrevold til NRK før alle utøvarar var i mål.

Ho fortalde om stive bein i siste del av rennet.

– Dei har aldri vore så stive, sa den ferske sølvmedaljevinnaren.

– Eg hadde veldig låge skuldrer til sprinten og prøvde å få eit best mogleg utgangspunkt før jaktstarten. Og så blir det VM-medalje, smilte ho lurt.

Skuffa Olsbu Røiseland

Kuzmina, som bomma éin gong på liggande og skaut fullt hus på ståande, gjekk i mål 9,7 sekund før Tandrevold og sikra VM-gullet. Dahlmeier gjekk i mål 2,9 sekund bak Tandrevold, og dermed vart det tysk bronse.

Marte Olsbu Røiseland, som var rekna som ein av favorittane til å vinne sprinten, skaut seg bort på begge skytingane. Med to bom på både liggande og ståande kom ho i mål 1.11,1 minutt bak Kuzmina. Det heldt berre til ein 25.-plass.

– Eg gjennomfører den dårlegaste sprinten her i VM. Men der veldig gøy at laget verkeleg trør til, og at Ingrid tar ein medalje når eg sjølv skuffar. Det er denne distansen eg hadde absolutt størst medaljesjansar på. Det er kjedeleg å mislykkast i dag, sa ein skuffa Røiseland til NRK.

Fornøgd Eckhoff

Heller ikkje Tiril Eckhoff var bestevenn med børsa. Det vart ein bom på kvar av skytingane for 28-åringen. Til slutt enda ho på 9.-plass, 32,6 sekund bak vinnaren.

– Eg er veldig fornøgd, eg gjorde jobben. På ståande er eg hårfint nær, og då er det ekstra gøy at Ingrid gjer det så bra, sa Eckhoff til NTB etter løpet.

Søndag er det jaktstart, og Eckhoff meiner ho fekk eit godt utgangspunkt.

– Eg er veldig fornøgd med utgangspunktet. Det er vel det beste utgangspunktet mitt i år, så eg får ta med meg det, sa ho vidare.

Synnøve Solemdal vart nummer 62. Med fire strafferundar gjekk ho i mål 2.35,5 bak den slovakiske vinnaren.

