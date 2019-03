Uefa opnar formell etterforsking mot Manchester City

sport

I november hevda ei Football Leaks-gransking at City bevisst har blåse opp verdien av sponsoravtalane sine for å halde seg innanfor Uefas reglar for økonomisk fair play (FFP).

Torsdag kveld opplyser Uefa at den uavhengige kontrollkomiteen til forbundet innan økonomi har opna ei formell etterforsking av Premier League-klubben.

Han skal ifølgje Uefa ta stilling til dei påstått brota som har kome fram i fleire medieoppslag.

Brot på reglane for økonomisk fair play kan i ytste konsekvens innebere utestenging frå meisterligaen og andre europeiske turneringar.

Der Spiegel, og dessutan andre medium som har hatt tilgang til Football Leaks-dokumenta, har publisert interne dokument om den økonomiske drifta til klubben. Det blir hevda at City har lurt seg unna Uefas reglement ved å skjule inntektskjelder frå sponsoravtalar med samband med eigarane til klubben frå Abu Dhabi i Dei sameinte arabiske emirata.

Også Paris Saint-Germain er under etterforsking mistenkt for brot på dei økonomiske fair play-reglane.

