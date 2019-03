Neteland vann storslalåmrenn i europacupen

sport

Bergensaren slo heimehåpet Maximilian Lahnsteiner med 33/100 sekund. Triumfen er hans femte i europacupen, men 27-den første for 27-åringen i storslalåm. Før rennet på torsdag kunne Neteland vise til to sigrar i superkombinasjon og to i super-G.

Etter første omgang var det trippel norsk i føringa. Neteland leidde 20 hundredelar før Timon Haugan, medan Fabian Wilkens Solheim var bak med 29. Deretter følgde Atle Lie McGrath på 6.-plass. Men i finalen var det berre ein av dei som greidde å følgje opp og halde seg i toppen.

Haugan fall ned til 9.-plass og måtte sjå seg slått med 0,73 sekund. Med ein 21.-plass vart McGrath tredje best av dei norske. Solheim køyrde ut i den austerrikske traseen. Det same gjorde Lucas Braathen.

Også Joachim Jagge Lindstøl, Tobias Windingstad, Marcus Monsen og Patrick Haugen Veisten køyrde europacuprennet på torsdag.

