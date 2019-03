Lukaku er ikkje tvil om at Solskjær fortset

sport

Det er inga overrasking at det er ein nordmann med nordmørsk dialekt.

– Eg veit at han kjem til å fortsetje. Det er det ingen tvil om, sa Romelu Lukaku til Viasport etter at United hadde vunne 3–1 over PSG på bortebane og avansert til kvartfinalen i meisterligaen.

Etter at Solskjær tok over ansvaret på Old Trafford har Manchester United spelt 17 kampar. Det har enda med 14 sigrar, to uavgjort og eitt tap.

– Han vil bli, og vi spelarane vil at han skal fortsetje. Vi gjer det veldig bra for tida, og vi speler som Manchester United skal gjere, sa belgiaren, ifølgje Manchester Evening News.

Lukaku har etter sine to mål mot Paris scora to mål i ein kamp for tredje gong på rad.

– Han er ein ung trenar, og han har unge spelarar i stallen. Dette er det perfekte miljøet å utvikle seg i, og forhåpentlegvis vil vi også ta heim nokre trofé framover, sa spissen.

Søndag er Arsenal motstandar i London for Ole Gunnar Solskjærs mannskap. United kjempar mot mellom anna Arsenal i kampen om å komme blant dei fire beste som sikrar meisterligaspel også neste sesong.

Men no har United også moglegheita til meisterligaspel neste sesong om dei går heilt til topps i meisterligaen denne sesongen.

Solskjær viste sitt ungdommelege mot då han kasta inn på tenåringane Tahith Chong (19) og Mason Greenwood (17) mot slutten av kampen mot PSG.

