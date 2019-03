Sveriges alpint-ess Hansdotter avsluttar karrieren

sport

Hansdotter er regjerande olympisk meister i slalåm og har totalt fem VM-medaljar. Ho debuterte i verdscupen i Sölden desember 2004, og den første pallplassen hennar kom då ho vart nummer to i slalåm i Ofterschwang 7. mars 2009.

Ho tok den første verdscupsigeren sin i Kranjska Gora 2. februar 2014. I alt vann ho fire verdscuprenn i karrieren.

– Det er sjølvsagt med eit visst vemod at eg takkar for meg. Eg elskar skisporten, og eg har elska å teste ut min eigne grenser for å sjå kor langt eg kan gå, heiter det i ei pressemelding frå Sveriges Skiforbund.

