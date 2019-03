Dürr dopa seg til det siste, med blodposar merkt «Lucky Luke»

sport

Dürr har i avhøyr medgitt at han dopa seg heilt til det siste, opplyser den austerrikske påtalemakta. Det vart understreka at han framleis er mistenkt for lovbrot, sjølv om han ikkje lenger er i varetekta til politiet.

– Det verka ikkje sannsynleg at han kunne hindre eller påverke etterforskinga, sa Hansjörg Mayr ved kontoret til statsadvokaten i Innsbruck.

Den tyske Tv-kanalen ARD, som var først med å melde om politiaksjonen under ski-VM, fortel at Dürr har innrømt at han med hjelp frå den arresterte idrettslegen Mark Schmidt dopa seg heilt til det siste. Både på ettersommaren i fjor, i oktober og november nytta han seg av bloddoping.

Dürrs blodposar var ifølgje ARD merkt med kodenamnet «Lucky Luke».

Dürr, som i Sotsji-OL vart dopingtatt i Sotsji-OL og utestengt i fire år, prøvde seg på eit comeback, men avslutta karrieren då han ikkje greidde å kvalifisere seg til VM på heimebane.

Rekrutterte doparar?

Dürr opptredde opphavleg som varslar i dopingsaka. Det var utsegnene hans til ARD og i avhøyr med styresmaktene som førte til opprullinga av dopingnettverket rundt Schmidt.

No finst det mistanke om at Dürr hjelpte til å rekruttere kundar til den tyske dopinglegen.

Det hevdar iallfall dei austerrikske langrennsløparane Felix Baldauf og Max Hauke, som begge vart tatt for bloddoping under VM i Seefeld.

– Dürr sa til meg at det er umogleg å nå toppen utan doping, og han fortalde at ein lege i Erfurt kunne hjelpe meg med det, seier Baldauf til Kronen Zeitung.

«Berre idiotar blir avslørt»

– Vi vart fortalde at berre ein idiot blir avslørt for bloddoping. Det er berre å drikke eit glas saltvatn etter rennet, så blir blodet tynnt tilstrekkeleg. Eg har dessutan aldri vorte testa etter eit renn, seier Hauke til avisa.

Både Baldauf og Hauke har sagt at dei etter dopingavsløringa legg opp som langrennsløparar.

Dürr har gjennom advokaten sin nekta for at han har sett andre utøvarar i kontakt med Schmidt, forståeleg nok. Vilkåra for at han kan dømmast etter den austerrikske antidopinglova er nemleg at han har hjelpt andre å dope seg.

Utøvarar som berre dopar seg sjølv kan ikkje straffeforfølgast etter den lova, men kan dømmast etter bedragerilovverket.

