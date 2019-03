Ankermann Christiansen kan gjere VM-gjennombrot: – Større sjanse enn nokon gong

sport

Torsdag opnar han VM saman med Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland på blanda stafett i Østersund. Truleg går han òg ytterlegare fem distansar i meisterskapet: Sprint, jaktstart, normaldistanse, stafett og fellesstart.

– Det er vel berre single-mixed eg ikkje skal gå. Der har Johannes førsterett. Det kjem to spennande helger og ei normal i midten, så det er nok av renn å gjere det på, seier Christiansen til NTB før det første VM-ET sitt sidan 2013.

– Eg føler ikkje noko ekstremt press om å ta ein individuell medalje. Det er mest overfor meg sjølv, at eg har lyst til å bevise at eg kan. Det blir moro å gå ut i ein posisjon der eg veit at eg kan kjempe med dei beste.

Går for medalje

Og det har Christiansen bevist at han kan til gagns. Han vann nyleg sprinten i amerikanske Soldier Hollow, og han har òg to 2.-plassar individuelt og gode stafettetappar bak seg i vinter. 2018/19 er gjennombrotssesongen til Geilo-løparen på seniornivå.

– Utan tvil. Eg hadde ein 7.-plass som beste resultat frå før, no har eg ein siger og tre-fire pallplasseringar i tillegg. Eg ser jo at ein VM-medalje er meir mogleg enn nokon gong før. Det synest eg er dødsgøy. At eg ikkje berre må stå og tru på det, men at eg har vist at det faktisk er mogleg å utføre, seier Christiansen.

Ny superstjerne?

Fleire frykta at det norske herrelandslaget skulle lide under tapet av meritterte Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen, som la opp etter førre sesong. Men Erlend Bjøntegaard og særleg Vetle Sjåstad Christiansen har komme inn og sørgt for at Noreg framleis stiller eit knallsterkt lag òg i årets VM.

– Ja, det har vorte langt frå så mykje mas om Emil og Ole som eg hadde venta. Og eg er jo veldig glad for at vi har klart å tette holet etter at to så store stjerner har lagt opp. No har både Tarjei, Erlend og eg vore på pallen ved sida av Johannes (12 sigrar), så vi byrjar å bli eit lag med høgt nivå på alle karane, seier Christiansen.

Han går sisteetappen på opningsøvinga på torsdag. Olsbu Røiseland opnar mixedstafetten, medan Eckhoff går annan og Thingnes Bø tredje etappe.

Laget er dermed identisk med Noreg-laget i dei to siste meisterskapa, med unntak av at Christiansen erstattar Svendsen. I fjor tok Noreg sølv i OL, medan det vart ein skuffande 8.-plass i 2017-VM.

(©NPK)