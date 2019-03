– Fifa vurderer å legge VM-kampar til Oman og Kuwait

sport

Det seier ei informert kjelde til nyheitsbyrået AP.

Qatar vart kontroversielt valt som vertsland for eit sluttspel som var meint å gjennomførast med 32 lag. Infrastrukturen i det vesle landet vil bli hardt pressa for å gjennomføre eit meisterskap av den storleiken, men FIFA-president Gianni Infantino ivrar for å utvide sluttspelet til 48 lag allereie då.

Då er det ingen veg utanom å legge kampar til andre land.

Saudi-Arabia har sidan sommaren 2017 leidd ein økonomisk boikott av Qatar. Sameina arabiske emirat har òg støtta den boikotten, som òg gjer det vanskeleg å reise mellom landa. Derfor er det lite realistisk å dele VM med dei landa.

APS kjelde sa under føresetnad av anonymitet at Fifa no ser på Kuwait og Oman som arrangørland for delar av meisterskapet. Infantino besøkte nyleg begge landa.

Det er allereie vedtatt at det skal vere 48 land i VM-sluttspelet i 2026. Det meisterskapet skal delast mellom USA, Canada og Mexico.

(©NPK)