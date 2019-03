Noreg stiller med tre par brør i kombinertrennet i Holmenkollen i helga

sport

Den norske troppen til kombinertrennet i Holmenkollen må kunne seiast å vere uvanleg.

I tillegg til VM-kongen Jarl Magnus Riiber (21) og storebror Harald Johnas, er to andre par brør ein del av laget som skal kjempe om siger i Holmenkollen. Både Einar Lurås Oftebro (20) og veslebror Jens (18) frå Bærum, og dessutan Molde-duoen Aleksander (19) og Andreas Skoglund (17) er ein del av troppen på 11 som går verdscup i hovudstaden.

– Det har eg aldri opplevd før og trur aldri det har skjedd heller. I gamle dagar hadde vi brørne Elden og brørne Andersen, men eg har aldri høyrt om tre par samtidig, seier sportssjef på kombinertlandslaget Ivan Stuan.

Mange talent

Jarl Magnus Riiber treng ikkje mykje introduksjon. Han har vore suveren denne sesongen, og krona det med to gull og eitt sølv i VM i Seefeld. Storebror Harald har gått fleire verdscuprenn, med sjuandeplass som beste plassering. Denne sesongen har han levert ei rekkje pallplasseringar i kontinentalcupen.

Einar Lurås Oftebro har denne sesongen blitt lagt merke til med fleire verdscuprenn. Stuan skildrar veslebror Jens som ein utøvar med «kjempepotensial».

Det same seier han om Skoglund-brørne som mellom anna var med å ta lagsølv i junior-VM i Lahti denne vinteren.

Påverkar kvarandre

Stuan trur det ligg ei logisk årsak til at så mange brør hevdar seg i denne idretten.

– Når mor og far først tek deg med i løypa, er det naturleg at dei heng saman. Veldig praktisk at dei driv med det same i staden for at til dømes ein må til hoppbakken medan den andre køyrer alpint, seier han.

– Det er ikkje tilfeldig at brør blir gode. Du ser i skiskyting (Til dømes Bø-brørne), du ser Kobayashi-brørne i hoppbakken. Ein blir treningspartnarar og sparringpartnarar. Du startar allereie når du er åtte år og måler krefter, seier Jarl Magnus Riiber.

– Eg trur gjengangaren er at ein blir påverka av kvarandre. Ein kan tenke «han trenar, då må eg trene betre». Eg hugsar eg sat og leika med lego som ung og fekk høyre at Jarl var ute og trena. Då måtte eg gjere det same, seier storebror Riiber.

