Johannes Dürr arrestert i dopingsaka

Det fortel Kronen Zeitung og fleire andre austerrikske medium. Også den tyske ARD-journalisten Hajo Seppelt, som var først med å melde om dopingskandalen i VM, fortel via Twitter-kontoen sin at Dürr er arrestert.

Austerrikarane Max Hauke ​​og Dominik Baldauf var blant fem langrennsløparar som under ski-VM vart avslørt for bloddoping etter omfattande politispaning. Dei vart arrestert under ein razzia i VM-byen Seefeld.

Ifølgje den austerrikske avisa Kronen Zeitung vart Dürr arrestert i Innsbruck og sikta både etter bedragerilovene og den austerrikske antidopinglova, noko som må bety at han er mistenkt for å ha hjelpt andre å dope seg. Antidopinglova kan nemleg ikkje brukast mot folk som berre dopar seg sjølv.

Offisielt vil austerrikske styresmakter berre seie at det er «oppstått mistanke mot ytterlegare ein langrennsløpar», og at vedkommande «tidlegare med opplysningane sine bidrog til at etterforskinga av ein idrettsmedisinar i Erfurt kom i gang».

– Nye opplysningar som har kome fram gjennom etterforskinga gjorde det nødvendig å arrestere mannen, heiter det frå påtalemakta.

Var varsel

Tidlegare har Seppelt og andre meldt at Dürrs opplysningar i ein TV-dokumentar og i andre intervju sette politiet på spor av dopingnettverket til legen Mark Schmidt, som er arrestert og sikta i saka.

Dürr skal tidlegare i vinter ha samarbeidd med styresmaktene og sett dei på sporet av bakmennene i dopingnettverket, men den siste tida har han ifølgje Kronen Zeitung vorte mindre samarbeidsvillig.

Dürr vart sjølv teken for EPO under OL i Sotsji og har seinare medgjeve at han fekk hjelp til bloddoping i Tyskland. Ifølgje Kronen Zeitung sa Hauke og Baldauf i avhøyr at det var Dürr som i 2016 gav dei innpass hos Schmidt.

Dette tilbakeviser likevel Dürr via advokaten sin. I ei melding til ORF hevdar han at han ikkje på noko vis har sett dei to i kontakt med legen.

48 timar

Innan 48 timar må det takast stilling til om den arresterte skal krevjast varetektsfengsla.

Schmidt er peikt ut som hovudmann bak dopingnettverket som vart avslørt gjennom aksjonane til politiet førre veke. Schmidt skal ha hjelpt ei lang rekke utøvarar å jukse med bloddoping. Han risikerer ti års fengsel dersom han blir kjent skuldig.

Ved sida av dei fem langrennsløparane frå Austerrike, Kasakhstan og Estland har òg dei to austerrikske syklistane Georg Preidel og Stefan Denifl innrømt bloddoping med hjelp av Schmidt. Dei melde seg begge sjølv då saka vart rulla opp.

