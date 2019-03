Jo Inge Berget glapp for Rosenborg

sport

– Det er ein spelar vi gjerne kunne tenkt oss her, men vi nådde dessverre ikkje heilt opp, seier Horneland til Eurosport.no.

Berget er kontraktlaus etter at han vart stilt fri av New York City i januar. Ifølgje FotbollDirekt har Berga avgjort ein retur til Malmö, der han hadde stor suksess i åra 2015 til 2017, og det blir hevda at han kjem til å signere ein fireårskontrakt.

Horneland meiner det er ei smart avgjerd.

– Jo Inge kjenner den klubben godt og har opplevd stor suksess der nede tidlegare, seier han til Eurosport.

