17-åring dømt for truslar mot svensk landslagsspelar

sport

17-åringen vart i Växjö tingrett dømt til 50 dagsbøter à 50 kroner, og dessutan å betale Durmaz ei erstatning på 8000 kroner.

Durmaz laga frisparket som gjorde at Tyskland slo Sverige 2–1 på overtid under fotball-VM i sommar og vart på kort tid Sveriges mest hata person. Instagram-kontoen hans vart overfylt av hatmeldingar, dødstruslar og rasistiske kommentarar.

Det svenske fotballforbundet melde truslane, noko som resulterte i at tre av meldingane vart etterforska vidare.

Ein av dei har fått ei åtvaring av politiet, ein annan er bøtelagt. Tredjemann, ein 17 år gammal gut, måtte tysdag møte i tingretten i Växjö, skulda for truslar og forulemping av Jimmy Durmaz.

Angra og bad om unnskyldning

– Eg har adressa di, vêr på vakt, var mellom anna det 17-åringen skreiv saman med fleire ukvemsord og ei oppfordring om å forlate Sverige.

Guten forklarte i retten at han såg kampen saman med veslebroren og las andre kommentarar mot Durmaz. Han seier han freista å vere morosam, men konstaterte i retten at utfallet ikkje vart så morosamt likevel.

17-åringen, som har ADHD, angra seg ei stund etter at han skreiv kommentaren og fjerna innlegget, men då hadde allereie nokon tatt ei skjermdump og sendt vidare til personar som gjorde Durmaz merksam på kva han vart utsett for.

17-åringen sende òg ei melding til landslagsspelaren der han bad om unnskyldning.

Sjølv om 17-åringen erkjenner at han skreiv meldingane, nekta han for å ha gjort noko gale. Men tysdag vart han likevel dømt for både truslar og forulemping.

Durmaz har tidlegare sagt at ei eventuell erstatning skal gå til eit velgjerande føremål.

(©NPK)