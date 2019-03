Utlendingskvoten blir redusert i norsk ishockey

sport

Talet på utlendingar i norsk ishockey har vore eit omdiskutert tema i fleire år. Hausten 2018 initierte styret i NIHF at ein skulle jobbe aktivt for å oppnå ein reduksjon av talet på utlendingar i dei øvste divisjonane.

Klubbane i eliteserien, 1. og 2. divisjon har vore med på ei spørjeundersøking der det kom det fram at det er eit klart fleirtal for at talet på utanlandske spelarar skal reduserast. I tillegg har eit utval med representantar frå dei tre øvste divisjonane jobba saman med NIHF om saka.

Vil fremje talenta

Forbundsstyret har vurdert innstillinga frå utvalet og komme fram til at allereie frå kommande sesong blir talet på utanlandske spelarar redusert frå sju til seks spelarar. Frå sesongen 2021/22 er det ein intensjon om å redusere talet vidare ned til fem.

– Den viktigaste bakgrunnen for at vi ønsker ein reduksjon, er at vi vil ha eit sterkare fokus på utvikling av norske spelarar til eit høgast mogleg nivå, seier sportssjef Petter Salsten i ei pressemelding.

– Viss vi framleis skal hevde oss internasjonalt, må vi sikre dei beste utviklingsmoglegheitene for norske spelarar i det norske seriesystemet, held Salsten fram.

Meiner løysinga er feil

Storhamar-trenar Fredrik Söderström reagerer på avgjerda. Han meiner han ikkje tar norsk ishockey i riktig retning.

– Eg kan akseptere at ein kuttar ned på talet, og vi har vore med på samtalane, men dette er ikkje løysinga for norsk hockey. Eg synest ikkje importane er til skade. Med dei synest eg ligaen blir betre og det inspirerer andre spelarar, seier Söderström til TV 2.

Det er fleire «nye» ishockeymiljø som framleis ønsker at ein skal kunne bruke fleire utanlandske spelarar, då dei sjølv ikkje har tilgang til nok norske spelarar frå eigen region. Dette er ei problemstilling som NIHF veit fleire klubbar føler på kroppen, men dei meiner at klubbane må utvikle seg over tid og byggje seg opp på ein systematisk og berekraftig måte.

– Vi synest det er positivt at ein stor del av klubbane ønsker at vi reduserer talet på utanlandske spelarar. Vi har stor tru på at dette vil vere positivt for utvikling av norske spelarar og norsk ishockey, seier generalsekretær Ottar Eide.

(©NPK)