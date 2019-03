Noreg klar for etterlengta Algarve Cupfinale

sport

Finaleplassen var i boks etter at Sveits snudde 0–1 til 3–1 over vertsnasjon Portugal. I førre veke vann Noreg først 2–1 over Danmark, medan Kina vart slått 3–1.

Med seks poeng og 5–2 i målscore hadde Martin Sjögrens lag gode kort på handa før kampane på måndag, der Noreg ikkje var i aksjon. Mykje måtte gå gale om finalebilletten skulle ryke.

Det ligg an til at Noreg møter Polen i finalen. I augneblinken leier det polske laget 1–0 over Nederland. Sistnemnde fekk ein spelar utvist før pause. Med siger tar austeuropearane seg opp i seks poeng.

Algarve Cup vart starta i 1994. Noreg vann fire av dei fem første utgåvene, men førre turneringssiger kom så langt tilbake som i 1998. Fram til 2004 hadde det norske kvinnelandslaget vore i sju av elleve finalar, men sidan har det vore norsk finaledeltaking. I år vart det endeleg gjort slutt på ventetida.

USA har vunne turneringa i Portugal flest gonger med dei ti triumfane sine.

(©NPK)