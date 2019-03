Liverpool gir ikkje opp håpet om ligagull

sport

Serieleiinga glapp då Liverpool spelte 0–0 borte mot Everton, medan Manchester City laurdag vann 1–0 borte mot Bournemouth. Dermed vart rollene bytt om på toppen, og Liverpool ligg no eitt poeng bak City.

Men ting kan fort endre seg igjen, seier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Nokre gonger når ein leier ligaen seier enkelte at sigeren er i boks sjølv om det er 20 kampar igjen av serien. No har City eitt poeng meir enn oss, men vi er berre i starten av mars. Så kven bryr seg, eigentleg?

– Eg trur 100 prosent på at vi kan klare det. Trua mi på spelarane blir større og større for kvar kamp, for dei ser ut til å vere klare for oppgåva, seier Klopp ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Manageren får støtte av Andy Robertson, som legg presset over på Manchester-klubben.

– Vi skal kjempe for kvar ball heilt til sesongslutt. No er det vi som jagar, så alt press er på Manchester City, seier forsvarsspelaren til Reuters.

Det står att ni kampar av serien for begge klubbane. Dei skal ikkje møte kvarandre, då dei allereie har møtt kvarandre to gonger denne sesongen. Det første oppgjeret enda uavgjort, medan City vann det andre 2–1.

Nærast dei to ligg Tottenham med 61 poeng, ti færre enn Manchester City.

