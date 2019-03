Giggs støttar Solskjær: – Resultata har vore fenomenale

sport

– Eg kan ikkje sjå nokon andre enn Ole for augneblinken. Resultata dei har oppnådd i serien under han, har vore fenomenale, seier Giggs.

Giggs er for tida på ein turné med meisterligatrofeet i Johannesburg i Sør-Afrika. Det er i mai 20 år sidan Manchester United sikra seg meisterligatittelen med Solskjærs matchvinnande overtidsmål på Camp Nou i Barcelona.

– Det er ein tøff liga, og det han har utført med laget er imponerande. Kampen mot Liverpool var kanskje ikkje den beste framsyninga, men dei fekk med seg eit godt resultat, seier Giggs.

Manchester United har vunne alle åtte bortekampar under Solskjær. Onsdag står raudtrøyene framfor ei stor utfordring når dei skal prøve å rette opp 0-2-tapet mot Paris Saint-Germain i åttedelsfinalen til meisterligaen.

– Med alle skadane vi har og situasjonen vi er i, vil det blir det tøft i Paris, spår Giggs.

– Det mest imponerande er korleis vi har spelt på bortebane. Spelarane er godt førebudd på det. Det blir ei tøff oppgåve, men ikkje umogleg, meiner Giggs.

Giggs var saman med brørne Phil og Gary Neville, David Beckham og Paul Scholes ein del av Uniteds «Class of 92». No er han landslagssjef for Wales.

Giggs karakteriserer årets meisterliga som kanskje den mest opne på mange år.

– Det er framleis fire engelske klubbar med, og du har som vanleg Barcelona og Real Madrid med. Juventus, som av mange vart tippa vidare, har derimot fått ei vanskeleg oppgåve mot Atlético Madrid, seier 45-åringen.

