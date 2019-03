Klæbo sikra stafettgull med knockout, ti strake VM-triumfar for Noreg

sport

I duell med Sergej Ustjugov var det ingen tvil. Klæbo hadde betre glid og større fart i kroppen enn russaren mot slutten. Nordmannen køyrde like godt frå Ustjugov med vel tre kilometer til mål.

Klæbo kunne gå jublande i mål, medan Ustjugov gjekk inn til andreplass over eit halvt minutt bak. Bronsen gjekk til Frankrike.

– At Ustjugov skulle sprekke sånn, hadde vi ikkje sett for oss. Ein kjempebra dag for oss, seier langrennssjef Vidar Løfshus til NRK.

– Eg veit ikkje heilt om eg trur det eg ser, sa Martin Johnsrud Sundby til kanalen undervegs medan han såg Klæbo auke avstanden til Ustjugov.

Russaren var mektig irritert på Klæbo etter den individuelle sprinten tidlegare i VM. No fekk russaren ein ny nedtur mot nordmannen.

Emil Iversen, Sundby og Sjur Røthe gjekk dei tre første etappane. Desse er no òg dobbeltvinnarar i Seefeld. Klæbo ligg hakket over med tre gull på fire konkurransar.

Kontroll

Iversen følgde russaren Andrej Larkov heilt inn på førsteetappen der det først vart fare den siste halvannan kilometeren.

– Eg var letta, glad, stolt og fornøgd etter etappen min. Eg såg nesten syner på toppen av den siste bakken, sa Iversen til NRK.

Sundby gjorde så mykje grovjobb og hadde med seg Finland og Russland til veksling. Sveriges Calle Halfvarsson sprakk heilt mot slutten etter at han angreip i ein motbakke og fekk betale for det.

Formløparen Røthe var stabiliteten sjølv på tredje etappe der det ikkje var noko hardkøyr før i sluttfasen. Landslagssjef Vidar Løfshus kalla det «ein søndagstur» undervegs.

Noreg og Russland veksla til slutt likt.

Lang rekke

Sigeren var den 10. på rad i øvinga for Noreg. Det hittil siste tapet kom førre gong ski-VM vart arrangerte i Austerrike og skjedde i Ramsau i 1999. Den meste pålitelege ankermannen i skiverda på den tida, Thomas Alsgaard, vart slått i spurten.

Statsminister Erna Solberg såg den første VM-øvinga si frå tribunen saman med kong Harald og dronning Sonja.

For første gong på halvanna veke slo vêret seg vrangt fredag. I timane opp mot start regna det i Seefeld der det har vore strålande sol i ti-elleve dagar på rad. Så kom sludd og snø og gjorde det ufyseleg inn mot start. Etter ein kraftig regnskur kjempa så sola seg gjennom skydekket.

Herreløparane avsluttar VM med 50-kilometeren i fri teknikk fellesstart søndag. Der er Røthe og Sundby dei heitaste norske medaljehåpa.

