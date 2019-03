Dopingtatt estlendar: – Eg ville bli sterkare og raskare

sport

– Alle gode resultat eg har gjort er med doping, fortel Tammjärv i eit intervju med den estiske avisa Ötuleht, attgitt av mellom anna svenske Expressen.

Han fortel vidare at han byrja å jukse tilbake i 2016.

– Det er vanskeleg å hugse kva eg følte og tenkte då, men eg ville bli sterkare og raskare. I starten kjendest det ut som ein frykteleg ting å gjere, men sakte, men sikkert vart eg van med det, seier Tammjärv i intervjuet.

Han seier at det var to personar som visste om dopinga: Trenar Matti Alavar og lagkamerat Andreas Veerpalu.

I tillegg til 29-åringen frå Estland, har landsmann Andreas Veerpalu, kasakhstanske Aleksej Poltoranin, og dessutan den austerrikske duoen Dominik Baldauf og Max Hauke innrømt bruk av ulovlege middel.

Sistnemnde vart teken på fersken med ei sprøyte i armen, og ein vidareformidla video av dette har skapt sterke reaksjonar.

Dopingtatte Tammjärv fortel vidare at inntrykket som vart laga i media, om at doping var eit problem i langrenn, senka lista for å byrje med det sjølv.

– Eg skal ikkje skylde på media, men eg kjente at å bli ein stad mellom 30.- og 40.-plass ikkje var nok. Eg gav alt, trena og jobba hardt, men resultata var ikkje tilstrekkelege, seier han.

Det beste resultatet til 29-åringen i verdscupen er ein tiandeplass frå 2016.

(©NPK)