Alle dei arresterte VM-løparane har innrømt bloddoping og er sett fri

Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu vart sette fri torsdag kveld. Tidlegare var også Aleksej Poltoranin frå Kasakhstan og austerrikarane Max Hauke og Dominik Baldauf lauslatne. Alle har vedgått bloddoping, og styresmaktene meiner at det ikkje er fare for bevisøydelegging. Derfor blir det ikkje kravd varetektsfengsling.

Alle er sikta etter Austerrikes bedragerilovverk. Spesifikt er dei sikta for å ha svindla arrangørar, forbund og sponsorar ved med ulovlege prestasjonsfremmande metodar eller middel å ha sikra seg urettmessige plasseringar, prispengar eller andre fordelar.

Strafferamma er fengsel i inntil tre år.

Austerrike har ei antidopinglov, men ho kan berre brukast til å straffeforfølge personar som bidrar til å dope andre. Utøvarar som nyttar doping kan ikkje sjølve straffast etter den lova.

Hansjörg Mayr hos påtalemakta opplyser til APA at alle dei fem langrennsløparane har vedgått bloddoping og at dei har forklart seg utførleg, slik at det ikkje var nokon problem å sette dei fri.

Dei to antekne bakmennene som vart arresterte i Seefeld, som begge er tyskarar, er framleis i varetekt. Det er enno ikkje avgjort om dei skal krevjast varetektsfengsla.

Estlands skiforbund fordømte torsdag kveld Tammjärv og Veerpalu i ei pressemelding som blir attgitt av Õhtulehts nettstad. Det blir opplyst at begge har innrømma doping overfor trenaren Anti Saarepuu.

Forbundet skriv at dei også vil granske rolla til Andrus Veerpalu og Mati Alaver, som i fleire år har vore trenarar for Aleksej Poltoranin. Andrus Veerpalu er far til Andreas Verpalu.

