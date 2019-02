Riiber avgjorde i spurten og vann VM-gull i kombinert

sport

Riiber kom til VM som stor favoritt etter å ha herja i verdscupen heile sesongen, men han vart berre nummer fem i storbakkekonkurransen. Under OL i fjor vart det to sure fjerdeplassar i dei individuelle øvingane. Denne gongen leivde ikkje verdscupvinnaren nokon tvil. Heming-løparen gav ikkje konkurrentane nokon sjanse då han spurta inn til den første VM-tittelen sin.

Sølvet gjekk til Austerrikes Bernhard Gruber, medan japanske Akito Watabe tok bronsen.

Riiber la grunnlaget då han heldt hovudet kaldt i hoppinga. Han landa på 107 meter under ikkje altfor gunstige forhold og sikra seg retten til å gå ut først i langrennet.

– Eg er frykteleg nervøs. Eg skal vere glad for å få dette unnagjort, sa Riiber til NRK før rennet.

Heimehåpet Franz-Josef Rehrl gjekk ut sju sekund bak Riiber i langrennet, men hadde tatt igjen nordmannen før det var gått to minutt. Rehrl fekk det derimot tungt på andrerunden, og det var Bernhard Gruber og Akito Watabe som vart farlegaste utfordrarar.

Etter 6,5 kilometer hadde Watabe og Gruber slutta seg til Rehrl og nordmannen, og det var ein kvartett i gullkampen. Ut på sisterunden var det berre tre løparar igjen.

Gruber og Watabe kom saman med Riiber inn på oppløpet, men vart parkerte i spurten og slått med høvesvis 1,4 og 4,6 sekund.

Trønderen Espen Bjørnstad fekk det endeleg til å stemme i hoppbakken og gjekk ut som nummer to berre 6 sekund bak landsmannen, men hadde ingen stor dag i sporet. Allereie etter ein kilometer var avstanden nesten 25 sekund. Han skjerpte seg og tok 6.-plassen.

Det var lenge uklart om Jørgen Graabak skulle delta etter at han fall stygt under treninga på onsdag. Trønderen gjekk ut 1.31 bak Riiber på 27.-plass og gjekk seg til slutt opp til 9.-plassen.

Jan Schmid, som tok sølv både i det første individuelle rennet og saman med Riiber på lagsprinten, enda på 21.-plass etter å ha vore 16. best i bakken.

Noreg tok den første individuelle VM-sigeren sin sidan Bjarne Engen Vik vann i Ramsau i 1999.

(©NPK)