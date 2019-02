Ola Kamara klar for kinesisk fotball

sport

Dermed blir spissen lagkamerat med Ole Selnæs. Den norske midtbanespelaren melde overgang frå franske St. Etienne tidlegare i dette overgangsvindauget.

– Eg er veldig glad for denne avtalen. Å komme til ein så fin by og klubb som Shenzhen, få oppleve Kina og kinesisk fotball, spele for ein veldig god trenar som Juan Ramon Lopez Caro er – og samtidig få ein veldig bra økonomisk avtale, gjer denne avtalen unik og det kjennest riktig for der eg står i karrieren, seier Kamara til TV 2.

Ifølgje Major League Soccers nettstad får nordmann ein kraftig lønnsauke. Dei skriv at Kamara vil tene cirka 25 millionar kroner i året – etter skatt.

– Det at Ole Selnæs er i klubben gjer det òg enklare for meg og familien å ta dette valet. Ole har berre bra ting å seie om miljøet i klubben, byen og alt rundt klubben generelt, seier Kamara.

TV 2 skriv at den kinesiske klubben har vore interessert i Kamara i lengre tid, og spelaren sjølv meiner det ikkje vil ha noko å seie for eigne sjansar på det norske landslaget.

Før opphaldet i USA, har Kamara spelt i mellom anna Strømsgodset, Molde og Stabæk.

Shenzhen er ein storby sør i Kina på grensa mot Hongkong, og byen har over 10 millionar innbyggjarar.

