Landslagssjefen om Riiber-triumfen: – Følgde planen til punkt og prikke

– Heilt fantastisk og utruleg herleg. Eg var ikkje sikker før dei siste 20 meterane. Då ropte eg at no tar han det, men før det så veit ein jo aldri. Eg har vore med på så mykje rart opp igjennom åra, så det er mykje som kan skje, sa Hammer til NTB.

Han fortalde at Riiber følgde slagplanen som vart lagt etter at han var best etter hoppinga.

– Han følgde planen til punkt og prikke då han kjente at han ikkje klarte å halde unna. Då var det å fokusere på ta dei mot slutten. Han visste at han var raskare enn dei mot slutten, men då må han òg gå med hovudet. Det gjorde han jo, sa Hammer.

– Vi snakka om to scenario. Det første var å prøve å halde unna. Han merkte at dei måtte ta i for ta igjen han. Dei var tydeleg slitne mot slutten. Då han først vart henta, var det om å gjere å halde hovudet kaldt.

– Det er vel fortent at han som har dominert i kombinert denne sesongen, òg vinn ein VM-tittel?

– Han har verkeleg fortent dette. Han fekk ein tøff start her nede, men han har klart å jobbe seg tilbake. Ingen andre enn han går så inn i det og jobbar knallhardt for å løyse det.

– Han har tidlegare vore god i bakken, og no viser han nye sider av seg sjølv?

– Han har vorte ein utruleg sterk langrennsløpar. Han har fått god sjølvtillit, sa Hammer.

