Johaug sjanselaus i spurten etter Jacobsen-smell, Sverige tok VM-gullet

Jacobsen tapte mykje den siste kilometeren i duell med Charlotte Kalla på tredje etappe. Det vart nesten 19 sekund opp til svenskane før dei fem siste kilometrane. Jacobsen låg lenge heilt utslått i målområdet etter veksling.

– Vi gjorde så godt vi kunne. Det er eg som var for svak i dag. Det var innsatsen min som gjorde at det blir sølv og ikkje gull, sa Jacobsen til NRK.

– Charlotte prøvde seg i sprintbakken. Ho gjekk fort, men eg klarte å vere med. Så vart det krangling om kven som skulle gå først. Så mista eg henne over ein topp og ei utforkøyring, og etter det var eg sjanselaus, fortsette Jacobsen.

Dermed vart det svensk gull, etter fire strake norske sigrar.

– Eg gjorde det beste ut frå dei føresetnadene eg hadde. Eg tok nesten 20 sekund. Det var ikkje så mange bakkar å ta av. Vi visste at Stina var sterkast i ein spurt, så eg måtte ha tatt det i langbakken. Eg gjorde eit forsøk, men ho beit seg fast og kom sigande innpå, sa Johaug til NRK.

Braut sigersrekka

– Det var tunge forhold og veldig vanskeleg å pushe på. Therese jakta meg, men eg er så glad for at dei gav meg så bra utgangspunkt, og eg er så glad for å vere først over linja, sa Stina Nilsson etter å ha brote Noregs lange sigersrekke i kvinnestafettar.

– Det er ein draum som blir til verkelegheit, sa Charlotte Kalla.

Det norske laguttaket vart ein snakkis etter at det vart offentleggjort 19 timar før start. Landslagstrenar Ole Morten Iversen sa dette til NRK rett etter starten på førsteetappen: – Det har ikkje akkurat vore kø av norske kvinneløparar til å gå sisteetappen, men Therese tok utfordringa.

– Det vart litt som vi frykta og venta. Stina var litt for god for oss. Vi får aldri svar på kva som hadde skjedd om vi hadde valt annleis, sa Iversen til NRK etter løpet.

Roleg

Johaug tok seg litt tid før ho starta jobben med å ta inn forspranget. Det klarte ho, men mot slutten vart det svensk i topp.

Nilsson hadde krefter igjen og stakk frå på oppløpet. Dermed sikra ho seg sitt andre VM-gull i dette meisterskapet, etter sigeren på lagsprinten.

– Det var særs imponerande av Nilsson å forsvare seg mot Johaug. Dette svenske laget vil prege langrennsporten i åra som kjem, sa NRKs ekspertkommentator Fredrik Aukland.

Tvil

Med på laget hadde Johaug òg Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg. Dei to gjekk botnsolid og heldt følgje med Sverige gjennom dei to etappane i klassisk stil.

– Eg var altfor nervøs. Eg gav alt og har sete og spydd etterpå, faktisk. Eg ville vise alle at eg kunne gå fort på ski, sa Weng til NRK etter førsteetappen sin.

Det var realt klisterføre, og fleire løparar duppa hovudet i kaldt vatn før start. Johaug vart føretrekt som ankerkvinne. Den norske lagleiinga såg for seg at rennet var avgjort før oppløpet. Slik vart det ikkje,

Weng og Jacobsen gjekk på gullaget i 2017, då med Bjørgen og Maiken Caspersen Falla som andre halvdel av laget medan Johaug var avvist etter ein positiv dopingprøve.

Stopp

Noreg hadde vunne alle kvinnestafettar i verdsmeisterskapet frå og med 2011. Det hittil siste nederlaget før torsdag kom i Liberec to år tidlegare då Finland vann føre Tyskland og Sverige.

Johaug står dermed med to VM-gull i Seefeld. Det tredje kjem kanskje på tremila i fri teknikk laurdag. Der blir ho megafavoritt.

Jelena Välbe vann alle fem VM-løpa i Trondheim i 1997. Marit Bjørgen (tre gonger, 2011, 2013 og 2017) og Larissa Lazutina (1995) har begge sikra seg fire gull i same VM.

Johaug kan ikkje komme seg inn i den klubben denne gongen etter skuffelsen på stafetten.

