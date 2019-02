Astrid tok på seg ansvaret for at gullet glapp

sport

Sist gong Noreg ikkje tok VM-gull i kvinnestafett var i 2009.

Jacobsen møtte ei frisk Charlotte Kalla på tredjeetappen og vart hekta av med nesten 20 sekund. Det vart for mykje til at Therese Johaug fekk kontroll over Stina Nilsson på ankeretappen.

Då vart det gull til Sverige og sølv til Noreg.

– Eg var ikkje god nok. Eg trur ikkje at det var eg som gjekk dårleg. Det var Charlotte som overpresterte mot kva ho har gjort tidlegare i sesongen. Det gjorde vel Stina Nilsson òg. Eg har ingen problem med å ta ansvar for at eg ikkje var god nok, men i dag var det dette eg var god for, sa Jacobsen til NTB.

Heming-løparen meiner det er verre å bli gått ifrå i ein stafett enn i eit individuelt løp.

– Det er like ubehageleg å ikkje få det til uansett kva for ein etappe du går.

Ingvild Flugstad Østberg var ikkje samd i at det var Jacobsens innsats som kosta Noreg gullet.

– Når ho får tenkt seg om, så trur eg ikkje det. Charlotte (Kalla) gjekk veldig bra, og ho heva seg frå dei tidlegare løpa i VM. Då er det tøft å henge med. Du kan like gjerne seie at både eg og Heidi kunne ha gått fortare òg. Men det er kjedeleg at det blir akkurat for mange sekund for Therese å hente inn. Det er ikkje mykje om å gjere at Therese hadde tatt dette om avstanden hadde vore lite mindre. Det kunne ha gått om avstanden hadde vore rundt ti sekund til Stina Nilsson, meinte Østberg.

