Ein løpar skal ha vorte avslørt medan han var midt i prosessen med å bli tilført blod på eit hotell i Seefeld.

Det vart opplyst på ein pressekonferanse med austerriksk politi onsdag. Der kom det òg fram at politiet hadde skaffa seg bevis både i Austerrike og Tyskland.

– Vi har overvåkingsmateriale som viser at fem utøvarar har vore i kontakt med ein lege og medarbeidaren hans både før og under VM, sa Dieter Csefan frå politiet på pressekonferansen.

– Dersom dette viser seg å vere blodmanipulering gjort på løparhotellet, så er det jo heilt utruleg. Korleis nokon kan våge å gjere noko slik med dei oppdagelsesteknikker som finst i dag, er ikkje til å tru. Det kan kanskje vere i desperasjon for å lykkast i heime-VM, seier Lereim til NTB.

To austerrikske langrennsløparar, Dominik Baldauf og Max Hauke, er arresterte. Det skriv Austerrikes største avis Kronen Zeitung.

Duoen vart nummer seks på lagsprinten søndag. Ifølgje avisa er dei mistenkt for bloddoping.

Hjelp?

To utøvarar frå Estland og ein frå Kasakhstan er òg arresterte i same sak. Også to tyske legar er arresterte då austerriksk og tysk politi slo til 17 stader i dei to landa. Saka blir etterforska som organisert kriminalitet, og totalt er ni personar arresterte.

Lereim har kjempa mot doping og jakta juksemakarar i nesten 50 år.

– Eg synest berre at dette er frykteleg trist og at mistankane om doping kastar skuggar over dette meisterskapet også. Så blir det spennande å sjå kor omfattande dette nettverket som er avslørt er, og kva for ei innblanding det er frå tyske legar, seier Lereim til NTB.

Mange

– Det har vore mange episodar med doping i langrenn opp gjennom åra. Vi hugsar jo spesielt 2001 og 2002 som var dei tøffaste med dei finske løparane i VM og Johann Mühlegg og fleire russiske kvinneløparar i OL. Austerrike var jo òg inne i bildet på dei tider, seier Lereim.

NTB snakka med Lereim rett før VM-start. Då sa han mellom anna dette:

– Det er klar framgang, og eg trur ingen vågar å bruke ulovlege middel under VM. No er kontrollen i avgjerande grad mykje betre. Det at ein kan etteranalysere dopingprøver inntil ti år etter at dei er avlagt, det er jo ein draum i forhold til tidlegare år eg halde på, sa han.

– Dei siste rapportane vi har fått, er at det ser bra ut med tanke på Seefeld. Samtidig tar det litt tid å analysere prøver, og dette skjer òg fortløpande.

