Filip Ingebrigtsen droppar 3000 meter i innandørs-EM

Det opplyser Norges Friidrettsforbund onsdag.

Opphavleg var det meininga av brørne Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen alle skulle springe 3000 meter i meisterskapet. Filip og Jakob er påmelde på 1500 meter.

No blir det «berre» to Ingebrigtsen-brør på kvar av distansane. Kvalifiseringa på 1500 og 3000 meter blir begge avvikla under ettermiddagsøkta fredag, med eit mellomrom på halvannan time. Finalane blir avvikla laurdag (3000 meter) og søndag (1500 meter).

14 menn og fem kvinner skal representere Noreg i meisterskapet.

