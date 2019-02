Thoresen forlenger med ishockeylandslaget

sport

Thoresens kontrakt går opphavleg ut etter VM i år, men tysdag melder Ishockeyforbundet i ei pressemelding at kontrakten blir forlengd med ytterlegare to år.

– Landslaget er inne i eit lite generasjonsskifte, og vi meiner det er viktig med kontinuitet i ein slik fase, seier generalsekretær i NIHF Ottar Eide.

– Vi meiner vidare at Thoresen er rett mann til å leie landslaget i to nye sesongar med VM i 2020 og 2021, samtidig som det òg bli ei OL-kvalifisering i 2020, fortset han.

Thoresen starta landslagstrenarkarrieren sin med OL-kvalifisering på heimebane i 2016, der laget kvalifiserte seg til OL i Pyeongchang i 2018. Med Thoresen bak roret tok landslaget seg til kvartfinale i OL, som førebels beste resultatmessige prestasjon.

Petter Thoresen har tidlegare trent Storhamar og Vålerenga, som han begge leidde til norske meisterskap. Den siste klubbtrenarjobben hans var fem år for Stavanger Oilers. Under hans leiing hans vann klubben to seriemeisterskap og fem noregsmeisterskap

