Nossum: – Ikkje sikkert medalje på 15-kilometeren held til stafettplass

Samtidig seier Nossum at «det er løparar som har fått beskjed om å førebu seg til ein spesiell etappe».

– Det er to løparar som har fått beskjed, sa Nossum på pressetreffet tysdag, utan å ville seie kven.

– Eg er sikker på at vi kjem til å stille med eit veldig godt lag, sa Nossum, som gjorde det klart at det ikkje er sikkert at det held å ta medalje på 15 kilometer klassisk onsdag for å få plass på stafettlaget.

– Det er så mange som har medalje. No skal eg først ha ferdig 15-kilometeren, så tek vi ut laget, sa Nossum.

