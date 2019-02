Lundby og Noreg tok historisk bronse

sport

Oppført av Maren Lundby, som hoppa best av dei norske jentene, tok Noreg bronse i den første lagkonkurransen for kvinner i eit VM nokosinne, etter å ha lege an til sølv etter den første omgangen.

Anna Odine Strøm, Ingebjørg Bråten, Silje Opseth og Lundby var til slutt 22 poeng bak Tyskland, som innfridde favorittstempelet og tok gull. Austerrike vart nummer to, 18,6 poeng bak tyskarane.

Etter den første omgangen hadde alle dei fire norske hopparane gjennomført særs gode hopp. Aller best var Lundby, som hoppa bakken ned og noterte seg for bakkerekord med 108 meter. Med fire av åtte hopp gjennomført var Noreg berre 10,2 poeng bak Tyskland, og sju poeng føre Austerrike.

Austerrike sneik seg forbi

I den første puljen i 2. omgang hoppa Strøm to meter lenger enn tyske Juliane Seyfarth. Det gjorde at Noreg berre var 3,3 poeng bak Tyskland etter fem av åtte hopp.

Bråten landa berre på 90 meter i sitt andrehopp, som gjorde at Austerrike gjekk forbi Noreg og Tyskland drog ifrå. Halvveges i omgangen hadde leiinga til Tyskland auka til 32 poeng, medan Austerrike avanserte på resultatlistene og var 12,7 poeng føre Noreg.

Opseth strekte seg til 94,5 meter under tunge forhold. Før Lundby skulle avslutte ballet var Noreg 11,8 poeng bak Austerrike.

Lundby klarte ikkje å hente inn leiinga til Austerrike, sjølv om ho hoppa godt. Med vanskelege forhold landa ho på 100,5 meter, før ho vart overfallen av jublande norske lagkameratar. Veteranen Daniela Iraschko-Stolz hoppa akkurat langt nok til å sørge for sølv til Austerrike.

