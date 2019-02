sport

– Dette er stort. Eg har halde på med dette sidan 2011. At vi skal få til fire jenter som står her og jublar saman, det er ei ubeskriveleg kjensle, sa Meyer etter den aller første meisterskapskonkurransen for kvinnelag.

Han trekker særleg fram hoppinga til Ingebjørg Bråten i første omgang. Han er ikkje lei seg for at andreplass etter første omgang vart til bronse til slutt.

– Slett ikkje, sa landslagstrenaren.

