Heidi Løke må gjere om på Larvik-planane

Planen var at Heidi Løke skulle forlate Storhamar etter inneverande handballsesong og vende tilbake til gamleklubben Larvik.

Løke signerte i oktober i fjor ein avtale med Larvik som strekker seg fram til 2020, men måndag melde Vestfold-klubben at dei økonomiske problema er så store at klubben stansar alle utbetalingar med umiddelbar verknad. Samtidig vart alle tilsette fristilte.

– Eg er jo fristilt eg òg, men eg hadde jo planlagt å vere tre år i Larvik. Men då blir sikkert dei planane gjort litt om på, eg veit ikkje, seier Løke til NTB om kva som skjer etter sesongslutt.

– Eg synest er at det er utruleg trist. Først og fremst med tanke på dei jentene som er der no, det er ingen enkel situasjon å vere i.

Utruleg kjedeleg

Kva som skjer med Larvik handballklubbs elitesatsing er heilt i det blå. Det same er plutseleg framtidsplanane til den meritterte strekspelaren.

– Eg har ikkje tenkt så mykje over det, for eg fekk jo beskjed om dette i går (måndag) som alle andre. Eg har ikkje hatt mykje tid til å tenke meg om, så eg får bruke tida framover på å tenke nøye gjennom kva eg skal gjere. Eg har jo ein sambuar og to barn som eg må ta omsyn til òg, det er ikkje berre meg.

Men ein ting verker krystallklart: Ho vil spele på eit høgt nivå i framtida.

– Eg har framleis ambisjonar om å spele på landslaget nokre år til, og spele på eit høgt nivå. Så det er viktig for meg at dei sportslege ambisjonane for klubben eg skal spele for òg er der, at det er eit godt nok sportsleg tilbod.

– Det er utruleg kjedeleg, for ein hadde planlagt at «sånn skulle det bli no», men vi får sjå.

Fullføre med stil på Hamar

Men først handlar det om å spele ferdig i Storhamar.

– Eg skal fullføre med Storhamar med stil, så får vi sjå kva eg gjer. Eg har ikkje teke stilling til verken det eine eller det andre. Eg får bruke tida framover til å finne med ein ny klubb eller sjå kva som skjer, seier Løke.

– Larvik held meg underretta om kva som skjer og vegen vidare, men … eg veit ikkje korleis det vil bli. Eg håper at Larvik vil fortsetje å eksistere, men på kva for eit nivå veit ein ikkje enno. Det er utruleg synd at det har vorte som det har vorte.

