EU-domstol gav spanske klubbar medhald i sak om statsstøtte

Konkurransekommisjonen kom i 2016 til at Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao og Osasuna hadde fått skattefordelar som i praksis innebar ulovleg statsstøtte. Klubbane vart dømde til å betale tilbake store summar, men no er den avgjerda oppheva.

Retten, som er EUs nest høgaste domstol, konkluderer med at konkurransekommisjonen gjorde ein feil i vurderinga si av fakta då skattefordelane vart rekna som statsstøtte.

Det var Barcelona som anka saka inn for retten i Luxembourg by. Konkurransekommisjonen har to månaders frist til å anke avgjerda inn for EUs høgste dommstol.

