sport

Det fortel klubben på nettstaden sin.

– Niklas Castro går inn i eit behandlingsløp og skal halde kondisjonen og styrken ved like for å kunne bidra for AaFK så fort som mogleg. Dette er ein gut som jobbar hardt, så vi er sikre på at han kjem tilbake i god form, seier fysioterapeut Mads Holst Christensen.

Aalesund møter Start borte i serieopninga i 1. divisjon 30. mars.

