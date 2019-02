Sundby spår Tønseth-duell om stafettplass

sport

Herrestafetten i VM går fredag, og kampen om plassane på det norske laget er som vanleg beintøff. Johannes Høsflot Klæbo er eit sikkert kort som ankermann, men utover det er lite sikkert.

Sundby trur bronsemedaljen på tremila laurdag talar til hans fordel, men kallar samtidig dei 15 kilometrane på onsdag «ein svært avgjerande distanse» med tanke på kva for fire løparar landslagstrenar Eirik Myhr Nossum til sjuande og sist vel.

Ikkje minst kan løpet bli utslagsgivande for hans eigne sjansar.

– Eg trur faktisk per no at eg ikkje er aktuell for noko anna enn ein klassisk etappe, seier Sundby – og viser til at han trur både tremilsverdsmeister Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger er først i køen i kampen om tredjeetappen.

Kampen om dei to klassiske etappane står etter alle solemerke mellom Sundby, Didrik Tønseth og Emil Iversen. Sundby trur Iversen har betre kort på handa enn dei to andre.

Har han rett i det, vil det neppe vere noko minus å legge Tønseth bak seg på resultatlista onsdag. Ein smilande Sundby slår fast at det i det minste ville vere «ei grei stadfesting på at eg er rett mann».

Sundby er klar på at han er førebudd på at han eventuelt blir vraka, men legg ikkje skjul på at det vil vere ein skuffelse. Samtidig finst det òg positive sider dersom landslagstrenar Nossum vender tommelen ned. Det kan vere ein fordel før femmila på søndag å ikkje ha gått ein stafettetappe.

