Riiber tar pause frå bakken etter kjempehopp

Riiber fann aldri heilt ut av Bergiselbakken i Innsbruck og var kritisk til eigne hopp-prestasjonar etter to konkurransar i VM. Femteplass i det innleiande individuelle rennet og sølv i lagsprinten svarte ikkje heilt til forventningane til 21-åringen.

Måndag flytta kombinertløparane over til normalbakken i VM-byen Seefeld. Der skal grunnlaget for dei to avsluttande VM-konkurransane leggjast.

I første treningshopp hoppa Riiber bakken ned. 110,5 meter var seks meter lenger enn nest bestemann, japanaren Akito Watabe. Ikkje rart nordmannen pusta letta ut etterpå.

Blid og fornøgd

– Det var veldig bra. Det var ein annan Jarl som flaug ned i Seefeld kontra Bergiselbakken. Det gjer meg veldig avslappa, og gjer at eg kan prioritere kvile dei neste dagane, framfor ti hoppdagar på rad. Det blir veldig tungt for hovudet, seier Riiber til NTB.

– Du kjente at ting var på plass med éin gong i denne bakken?

– Eg trong eitt hopp, og det var det einaste hoppet eg gjorde. Etterpå drog eg heim blid og fornøgd.

No løyver Riiber seg fri frå hoppbakken heilt fram til konkurransen på torsdag.

– Planen er å ikkje hoppe før prøveomgangen renndagen, bekreftar verdscupvinnaren.

