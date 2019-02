Ruud imponerte igjen, til kvartfinale i Rio de Janeiro

sport

Portugisaren er rangert som nummer 40 i verda og var 5.-seeda i turneringa, men han kom til kort mot den norske 20-åringen, som med sin 135.-plass er nesten 100 trinn lågare på rangstigen til tennisen.

Ruud måtte slite hardt for sigeren i ein kamp som varte to timar og 11 minutt. Spelarane følgde kvarandre til 4–4 i avgjerande sett, og Ruud avgjorde kampen ved å bryte serven motstandaren hadde til 6–4.

– Eg vart litt nervøs mot slutten, og han kjempa godt, men heldigvis lykkast eg med å vere solid og sikre sigeren, seier Ruud til ATP Tennis TV etter kampen.

Hyller Rio

– Eg er van med å spele i utlandet, men Rio gjer at eg alltid føler meg veldig velkommen. Det er godt å ha publikum på si side, føyer nordmannen til.

Det har vore stort fråfall av favorittar i Rio-turneringa, som er ei ATP 500-turnering med total premiesum på heile 1,9 millionar dollar. Sousa var siste attverande seeda spelar.

Ruud måtte vinne to kvalifiseringskampar for å ta seg inn i hovudtablået i Rio. Der gjorde han kort prosess med argentinske Carlos Berlocq, som etter eit forfall kom inn i turneringa som såkalla «lucky loser» frå kvalifiseringa.

Optimist

Motstandar i kvartfinalen fredag blir Laslo Djere, som i første runde slo ut toppseeda Dominic Thiem. Den 188 centimeter høge serbaren er nummer 90 på ATP-rankinga og har imponert stort på grusen i Rio. Både Thiem og japanske Taro Daniel har vorte slått i strake sett.

– Dette er ei stor moglegheit for meg å nå ein ny semifinale i 500-turneringa. Djere er kanskje ein favoritt, men eg har vist god tennis her før, og det håper eg at eg kan vise igjen, seier Ruud.

Mot Sousa vann Ruud første sett ganske greitt. Han braut òg serven til motstandaren først i 2. sett og leidd 2-1, men Sousa braut tilbake og avgjorde deretter settet ved hjelp av eit nytt brot.

Også i tredje sett braut Ruud først. Han leidde 2–0 og såg ei stund ut til å skulle avgjere kampen ved å halde serven sin settet ut. Sousa gav seg ikkje så lett og braut tilbake, men Ruud avslutta best og kunne juble for avansement til kvartfinalen.

Finalen i turneringa blir spelt søndag.

