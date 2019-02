OL-kvoteplassar trekt frå verdscupstemnet i skyting grunna politisk konflikt

sport

Det var meininga at 16 OL-kvoteplassar skulle fordelast på grunnlag av prestasjonar i stemnet, men IOC har trekt tilbake kvoteplassane som følgje av at India nekta å utskrive visum til dei påmelde pakistanske skyttarane.

Bakgrunnen er at India skuldar Pakistan for å støtte gruppa som blir mistenkt for å stå bak eit sjølvmordsangrep i Kashmir i førre veke. 40 elitesoldatar vart drepne i angrepet.

– IOC har informert oss om at dette verdscupstemnet likevel ikkje vil bli brukt til å fordele kvoteplassar til Tokyo-OL neste år. Dei vil i staden bli fordelte under eit anna verdscupstemne. IOC godtek ikkje diskriminering, og vi må følgje avgjerda deira som del av IOC-familien, sa Vladimir Lisin, som er president i Det internasjonale skyttarforbundet (ISSF), under opningsseremonien torsdag.

Fleire enn 500 skyttarar deltek i stemnet i New Delhi.

IOC reagerer

Pakistan, som nektar for å ha tatt del i terrorangrepet i Kashmir, har meldt at to av skyttarane i landet vart nekta visum til India og dermed ikkje kan delta i verdscupstemnet.

– Dette er i strid med dei grunnleggande prinsippa i det olympiske charteret, heiter det i ei fråsegn frå IOC.

– Lik behandling må kunne garanterast for alle deltakarar i internasjonale stemne, utan noka form for diskriminering eller politisk innblanding frå styresmaktene i vertslandet.

IOC legg til at India ikkje vil bli tildelt arrangement med olympisk tilknyting inntil styresmaktene i landet har gitt skriftleg garanti for at ein i framtida vil respektere IOCs reglar.

Slepp ikkje inn

Lisin seier at ISSF og den lokale arrangøren har gjort alt han kunne for å sørgje for at dei pakistanske skyttarane fekk delta, men at det ikkje førte fram.

Indias skyttarpresident Raninder Singh seier derimot at han ikkje vil utfordre avgjerda til indiske styresmakter om å nekte pakistanarane visum.

Det er norske deltakarar i fleire øvingar i stemnet i New Delhi, men dei har no inga moglegheit til å skaffe Noreg fleire OL-kvoteplassar i dette stemnet, som varer fram til neste onsdag.

