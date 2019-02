Nils Johan Semb sluttar som sportssjef for herrelandslaget

sport

59-åringen går over i ei 40-prosentstilling frå 1. mars. Han vil ha stillinga fram til han går av med avtalefesta pensjon (AFP) i kombinasjon med pensjonsvederlag i mars 2021.

– Eg ønsker å frigjere tid til å gjere andre ting etter mange år med stor reise- og pendlarverksemd. No har Lars (Lagerbäck) etablert og sett støtteapparatet og rutinane sine, og kjernen i ei spelargruppe han satsar på er på plass. Dermed er rolla som sportssjef smalare, og eg meiner det er riktig å bruke mi tid og mine ressursar på andre oppgåver. I tillegg kjennest timinga rett etter at vi har lagt bak oss eit historisk godt landslagsår, og ei omorganisering på sport med ei ny eliteavdeling er under etablering med ny leiing, seier Nils Johan Semb til fotball.no.

