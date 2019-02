sport

Kongen og dronninga er ofte til stades på store idrettsarrangement. Dei har likevel ikkje vore på eit ski-VM sidan det vart arrangert på heimebane i Oslo i 2011.

Første øving blir 10 kilometer for kvinner og lagkonkurransen i hopp for kvinner tysdag. Deretter følgjer 15 kilometer for menn og det individuelle hopprennet med Maren Lundby som den aller største favoritten.

Møte med dei norske utøvarane etter konkurransane står òg på programmet for det skiinteresserte kongeparet.

(©NPK)