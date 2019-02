Klopp: – Ingen tvil om at Solskjær er United-manager neste sesong

sport

– Det er ingen tvil om at han vil vere trenar også neste år. Det er klart. Kan du sjå for deg at dei hentar inn ein ny manager? Han fortener det 100 prosent, sa Klopp på pressekonferansen på fredag.

Søndag reiser hans Liverpool til Manchester for å møte Ole Gunnar Solskjærs menn. Klopp er imponert over det den norske 45-åringen har fått til.

– Han må ha ein av dei beste statistikkane nokosinne, må han ikkje? Eg er glad på hans vegner. Det er ikkje dei beste nyheitene for oss, men for alle United-supporterar er det fantastisk. Dei har fått tilbake alt det Sir Alex Ferguson stod for. Det gjer dei til ein trussel igjen. Dei er tilbake på sporet, seier Liverpool-manageren.

Unormalt

Eit argument som har vorte brukt mot Solskjær, er manglande erfaring på toppnivå.

– Då eg drog frå Mainz til Dortmund sa folk at eg ikkje hadde internasjonal erfaring. Det var sant. Normalt vil du ikkje gjere ein overgang frå Noreg til Manchester United. Men han har vist kvalitetar, seier tyskaren.

Klopp kunne vidare fortelje at han igjen må klare seg utan midtstoppar Dejan Lovren. Dermed blir det truleg Joel Matip og Virgil van Dijk sentralt bak hos Liverpool, mens brasilianske Fabinho nok blir flytta opp på midtbanen.

Liverpool treng tre poeng i gullkampen. Dei ligg i skrivande stund med like mange poeng som Manchester City på toppen, men dei raude har éin kamp til gode.

(©NPK)